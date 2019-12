Ulefone Armor X6 : un smartphone renforcé à petit prix

Dans l'entrée de gamme à petit prix, Ulefone introduit un smartphone renforcé Armor X6. Comme le Armor X6 est un appareil de la série Armor X du fabricant, il profite de certifications IP68 et IP69K pour un usage en extérieur avec étanchéité et résistance aux infiltrations de poussière. Il peut tenir en immersion jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes.

Ulefone met également en avant une certification de qualité militaire MIL-STD-810 pour des essais dans des conditions de basse pression, humidité élevée, température élevée, sans compter une coque conçue pour une durabilité et pour encaisser des chocs.

L'Armor X6 d'Ulefone affiche sur un écran HD de 5 pouces. Il est équipé d'un SoC quadcore MT6580 (1,3 GHz) associé à 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Il embarque une batterie de tout de même 4000 mAh et dispose d'un capteur photo de 8 mégapixels à l'arrière et un module de 5 mégapixels à l'avant.



Il est clair que c'est une configuration très modeste et qui plus est sans compatibilité 4G. C'est toutefois en adéquation avec un prix de 69,99 $ (64,12 €) actuellement proposé sur AliExpress. Ulefone précise que c'est un prix réduit (au lieu de 99,99 $) jusqu'au 29 décembre et en précommande.

Avec son petit format de 5 pouces et son aspect endurci, l'Ulefone Armor X6 sous Android 9.0 Pie peut aussi servir de solution d'appoint lors d'excursions aventurières.