UltraRAM : la prochaine révolution au coeur des PC

La mémoire au sein de nos PC pourrait prochainement fusionner pour donner naissance à l'UltraRAM, une technologie actuellement développée en laboratoire à l'université de Lancaster.

Actuellement, nos PC disposent de deux mémoires majeures distinctes : la RAM, la mémoire volatile qui sert à stocker les informations de façon volatile et permet de conserver des logiciels ouverts et de passer de l'un à l'autre sans avoir à enregistrer les données. De l'autre côté, on trouve le stockage pur et dur, sous la forme d'un disque dur ou SSD qui permet d'enregistrer les données, de les conserver et de les restituer. Ces deux mémoires ont besoin l'une de l'autre pour proposer un accès et une visualisation des données et logiciels à l'utilisateur.

Depuis quelques années, les chercheurs travaillent sur l'UltraRAM, une combinaison de ces deux mémoires. L'avantage ? Profiter de la non-volatilité des données, d'une grande capacité de mémoire ainsi que de la vitesse, l'efficacité énergétique et l'endurance d'une mémoire vive comme la DRAM.

L'UltraRAM devrait ainsi être capable de stocker des données "pour au moins 1000 ans" sans altération quelconque, tout en proposant des vitesses de transfert "100 à 1000 fois supérieures à celle de la mémoire flash".

Les chercheurs de l'Université de Lancaster ont annoncé avoir réalisé une avancée significative dans le domaine, précisant qu'elle pourrait être prochainement produire en masse. Il faudra s'attendre à des prix élevés au départ, comme pour les SSD, à condition que les fabricants se penchent sur le sujet. L'UltraRAM pourrait ainsi ne pas arriver sur le marché avant encore quelques années.