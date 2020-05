Umidigi A7 Pro : écran FDH+ et quadruple capteur photo à bas prix

Le smartphone Umidigi A7 Pro sera disponible à la vente mondiale le 27 mai. Un écran FHD+, un quadruple capteur photo et jusqu'à 128 Go de stockage à un prix très compétitif.

Spécialiste des smartphones à bas prix, la marque chinoise Umidigi prépare le lancement mondial de sa nouvelle référence pour 2020 et pour accompagner le Umidigi S5 Pro. Le futur Umidigi A7 Pro affiche ainsi sur un écran FHD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,3 pouces avec une dalle LCD de type LTPS (Low Temperature PolySilicon).

Une encoche en forme de goutte d'eau loge un capteur photo de 16 mégapixels (f/2,0), tandis que c'est un quadruple capteur photo à l'arrière. Au dos, on retrouve ainsi un capteur principal de 16 mégapixels (f/1,8) associé à un ultra grand à 120° de 16 mégapixels, capteur de profondeur de 5 mégapixels et macro de 5 mégapixels à 2 cm.



L'appareil prend en charge un mode nuit et de la reconnaissance de scènes. Il peut filmer en 1080p, 720p à 30 images par seconde. Il est équipé d'un SoC Helio P23 de MediaTek (4 x ARM Cortex-A53 à 2,0 GHz, 4 x ARM Cortex-A53 à 1,5 GHz) associé à 4 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage. À titre indicatif, le score AnTuTu est de plus de 122 500 points.

La compatibilité 4G est complète pour l'Umidigi A7 Pro qui embarque une batterie de 4150 mAh avec charge rapide 10 W et conserve un port jack 3,5 mm. Avec cadre en métal, il sera proposé en bleu océan et noir cosmique.



Fonctionnant avec Android 10 (sans surcouche), le smartphone Umidigi A7 Pro sera commercialisé à l'échelle mondiale à partir du 26 mai mais vous pouvez déjà tenter de la gagner sur le site officiel de la marque. Pour le lancement mondial, le prix sera inférieur à celui standard de 144 € à en juger par son référencement sur AliExpress.