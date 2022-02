Uncharted 5 : un jeu en préparation sur PS5 ?

Si Uncharted 4 : a Thief's End a connu un fort succès, aucune suite n'a été officialisée depuis sa sortie en 2016.

Il faut dire que le titre devait marquer la fin des aventures de Nathan Drake, pour autant, Naught Dog n'a jamais confirmé qu'il s'agirait ni du dernier Uncharted, ni véritablement de la fin de son héros emblématique.

Alors qu'Uncharted : Legacy of Thieves Collection est sorti ce Week-End sur PS5 (et plus tard sur PC) Naughty Dog admet à moitié qu'un Uncharted 5 est en préparation. Interrogé à ce sujet, le directeur créatif Shawn Escayg a ainsi dit " Il ne faut jamais dire jamais. Uncharted est une formidable franchise que nous adorons, que le studio aime. C'est un monde que nous souhaitons voir davantage."

La franchise devrait donc continuer d'exister à travers un ou plusieurs nouveaux jeux. Reste à savoir si ces derniers graviteront autour de Nathand Drake ou non.