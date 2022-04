Uncharted Legacy of Thieves : bientôt la sortie sur PC

Plusieurs mois après sa sortie sur PlayStation 5, Uncharted Legacy of Thieves Collection va enfin sortir sur PC.

Naughty Dog l'avait annoncé en début d'année : la sortie d'Uncharted Legacy of Thieves Collection se fait en deux temps.

Sortie en janvier 2022 sur PlayStation 5, la compilation a connu un certain succès qui n'a fait que renforcer l'impatience des joueurs PC.

Depuis, le titre n'a toujours pas de date de lancement officiel sur PC, mais quelques fuites laissent présager d'une sortie imminente.

C'est sur l'Epic Games Store et Steam que des indices quant à la sortie de la collection qui réunit Uncharted 4 : A Thief's End et Uncharted : The Lost Legacy, sont apparus.

Selon plusieurs fuites, le titre sortira dans le courant de l'été sur PC : Steam évoque ainsi une sortie en juillet. De son côté, l'Epic Games Store a soutenu cette fenêtre de tir pendant plusieurs semaines, avant de révéler une sortie désormais fixée au 20 juin 2022. Une sortie qui correspondrait alors, à quelques semaines près, avec la sortie DVD et BluRay du film Uncharted.