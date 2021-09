Uncharted : vers une compilation sur PC ?

Sony continue d'effectuer des portages de ses franchises phares vers la plateforme PC. On a ainsi déjà pu voir Horizon Zero Dawn et récemment Days Gone arriver sur PC, et prochainement ce pourrait être Nathan Drake qui s'installera sur la plateforme.

Selon certaines fuites, une compilation regroupant Uncharted : Drake's Fortune, Uncharted 2 : Among Thieves, Uncharted 3 : L'Illusion de Drake, Uncharted 4 : A Thief's End et Uncharted : The Lost Legacy serait en préparation sur PC. Les visuels en fuite sur la toile évoquent une sortie sur Steam et l'Epic Games Store avec une annonce le 6 décembre pour une sortie le 7.

Bien évidemment, il convient de prendre l'information avec des pincettes. Mais même s'il n'est pas question de compilation, la franchise Uncharted devrait s'inviter prochainement sur PC. Sony a confirmé souhaiter s'investir davantage sur d'autres plateformes et tirer un maximum de ses franchises.