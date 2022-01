Unis contre la triche : Phil Spencer appelle à un ban cross-platform

La triche sur les jeux en ligne est un véritable fléau que le secteur du jeu vidéo peine à endiguer, c'est pourquoi Phil Spencer (Xbox) apelle à une unification des différents acteurs pour une réponse plus efficace.

A chaque sortie d'un jeu vidéo proposant un mode multijoueur en ligne, les studios et éditeurs promettent tout mettre en oeuvre pour ne pas permettre aux tricheurs de sévir. Et systématiquement, les jeux les plus populaires finissent par être pollués par des joueurs qui n'hésitent pas à utiliser des outils pour obtenir un avantage déloyal sur leurs adversaires.

Qu'il s'agisse d'utiliser des glitches, des Aimbots ou des ESP, les tricheurs gâchent l'expérience des joueurs légitimes. Le phénomène est tel que les tricheurs arrivent parfois à eux seuls à démolir la réputation d'un jeu et à faire ou défaire le succès des éditeurs.

Pour Phil Spencer, le patron du département Xbox chez Microsoft, la situation implique une prise de conscience globale de tout le secteur, mais aussi une alliance. Interviewé par le New York Times, ce dernier explique qu'il souhaite mettre en place un système dans lequel un utilisateur banni sur un jeu ou une plateforme le serait également automatiquement sur tous les autres jeux et plateformes.

En clair, un tricheur repéré sur Warzone sur Xbox Series en train de tricher pourrait être banni du jeu, mais également du même jeu sur PS5 et PC, voire même être banni automatiquement d'autres jeux du même éditeur.

Activision met déjà ça en place : les plus grosses sanctions impliquent un bannissement du compte sur tous les jeux de l'éditeur.

Le système proposé par Phil Spencer est utopique : difficile de s'assurer de l'identité d'un joueur sur des plateformes différentes. Il est également peu probable que Sony partage des informations sur ses joueurs avec Microsoft... Par ailleurs un tel système pourrait également freiner les ventes de titres du coté des éditeurs si le curseur était trop restrictif.