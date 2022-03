Unity : une démo technique qui frôle le photoréalisme

Le moteur Unity progresse à grands pas et vient un peu plus se frotter aux géants du secteur, notamment l'Unreal Engine 5. Et force est de constater que les avancées techniques d'Unity sont particulièrement impressionnantes.

Dans une démo technique baptisée "Ennemies", le nouveau moteur Unity dévoile tout son potentiel et nous plonge dans un univers à deux doigts du photoréalisme. Textures, lumières, reflets, matières, peau, visages... Tout parait réel.

Unity indique avoir mis en lumière les capacités de son moteur à produire des visuels haut de gamme en misant sur les dernières améliorations apportées à son pipeline de rendu haute définition HDRP, son nouveau système d'éclairage Adaptive Probe Volume ainsi que son nouveau module de modélisation de cheveux mèche par mèche.

Tout ce qui s'affiche à l'écran a été modélisé numériquement et avouons que le visage et ses expressions sont bluffants...