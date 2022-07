Unity se sépare de 4% de ses effectifs

Rien ne va plus chez Unity : la société a confirmé de récentes rumeurs indiquant le licenciement de 4% de ses effectifs.

L'info avait été relayée par le site Kotako et a finalement été confirmée par la société : Unity va prochainement se séparer de 4% de ses collaborateurs.

Pourtant, lors des premières rumeurs il y a 15 jours, le PDG John Riccitiello affirmait avec aplomb aux 3000 salariés de l'entreprise qu'aucun problème financier ne pointait à l'horizon et qu'en conséquence, aucun licenciement n'était envisagé.

Selon Kotaku, ce sont les équipes IA et Ingénierie qui seraient le plus impactées par les licenciements. Unity a finalement confirmé que ce sont environ 2000 postes qui seront supprimés le mois prochain avec un gel des embauches dans l'ensemble des départements jusqu'à la fin de la restructuration et les prochains bilans financiers.

Sur le papier, Unity enregistre un chiffre d'affaires en hausse chaque année, mais les pertes suivent également une croissance exponentielle : 283 millions de pertes en 2020, 536,6 millions en 2021... Des pertes liées à une mauvaise gestion de l'entreprise et à une rivalité relancée de plus belle sur le marché, notamment depuis la sortie de l'Unreal Engine 5.