Unreal Engine 5 : Epic lance l'accès anticipé et présente une nouvelle démo

Epic Games vient ainsi de réaliser deux annonces importantes : d'une part, la marque a présenté une nouvelle démonstration technique de son moteur graphique et physique, d'autre part il est précisé que ce moteur est désormais également proposé en accès anticipé.

Les développeurs intéressés par le moteur peuvent donc se rendre sur le site d'Epic pour télécharger l'UE5 et commencer à travailler sur leurs projets.

Dans une vidéo, Chance Ivey, concepteur technique et Galen Davis, producteur pour Quixel nous présentent et expliquent certaines particularités du moteur UE5.

On découvre ainsi diverses technologies, notamment Nanite qui permet d'importer des projets directement depuis d'autres logiciels de création et de virtualiser l'ensemble avec des micropolygones pour une densité incomparable et un photoréalisme étonnant.

La technologie Lumen est également particulièrement intéressante : elle propose une gestion étonnamment fine des éclairages et de la gestion des ombres. Il s'agit d'un outil permettant de faire rebondir la lumière avec différents effets en fonction de la surface.

L'UE5 est également plus adapté à la création d'open worlds et plus souple : il devient plus aisé d'importer d'énormes créations 3D et de travailler sur des cartes entières en ne ciblant que certaines zones à la fois pour limiter la charge de calcul des stations de travail. Par ailleurs, la technologie One File Per Actor permet également de travailler simultanément à plusieurs sur les mêmes zones sans interférer. En marge, un système de calques permet de proposer plusieurs versions d'une même zone pour mieux travailler sur les effets du temps, les destructions ou autres modifications imposées par le scénario.