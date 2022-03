Unreal Engine 5 : une nouvelle démonstration technique photoréaliste

L'Unreal Engine 5 nous a déjà étonnés par le passé avec diverses démonstrations techniques, notamment à la veille de la sortie de la PlayStation 5. Le moteur d'Epic Games est clairement orienté vers les machines de nouvelle génération et promet des effets incroyables avec des rendus très proches du photoréalisme.

Déjà très impressionnant dans la démo technique Matrix Awakens, l'Unreal Engine 5 a été confirmé dans quelques titres AAA, notamment le prochain Hellblade 2 mais également le prochain Witcher.

Dans une nouvelle démonstration technique plus sobre, on découvre un atelier qui coupe le souffle par le nombre de détails tant dans les textures que les modélisations et les jeux de lumière. Le rendu est véritablement photoréaliste et on a presque peine à croire qu'il sera prochainement possible de profiter de ce niveau de réalisme dans des jeux.

C'est l'artiste Daniel Martinger qui a créé la démonstration, et c'est encore plus impressionnant quand il indique ne pas avoir utilisé de scanner 3D ni même de photos ou textures en dehors de celle du métal rouillé sur le mur et les textures au sol tirées de Quixel. Tout a été fait à partir de zéro sur Zbrush, Substance Painter et Maya.

Enfin, il s'agit là de la première réalisation de l'artiste sur Unreal Engine 5 ce qui laisse entrevoir un axe de progression particulièrement conséquent. On imagine ainsi ce que nous préparent les développeurs et designers plus expérimentés...