UP 4000 : AAEON et Intel veulent concurrencer les Raspberry Pi, au prix fort

Depuis quelques années déjà, les Raspberry Pi gagnent en popularité. Ces nano-ordinateurs proposés aux alentours des 45€ se montrent diablement efficaces dans nombre de projets DIY ou plus largement pour proposer de l'informatique nomade compacte.

Mais depuis l'année dernière, la fondation Raspberry a énormément de mal à alimenter les marchés. La pénurie de semi-conducteurs frappe de plein fouet les activités de la fondation qui diffuse des stocks de Raspberry pi au compte gouttes.

Actuellement, le peu de stock disponible s'affiche à des tarifs démentiels : un Pi 4 normalement proposé à 45€ se retrouve à plus de 150€. Le marché de l'occasion voyant la pénurie et les prix grimper profite également de la situation avec des Pi 3 en état incertain proposés à plus de 80 euros...

Le contexte semble donc favorable pour AAEON qui dégaine ses UP 4000 comme des alternatives solides au Pi 4. La marque a confirmé l'ouverture des précommandes avec un rabais de 10% sur sa boutique officielle jusqu'au 15 juillet, et une livraison prévue début aout.

Gros potentiel, mais prix rédhibitoire

L'UP 4000 conserve ainsi un format compact : 85,6 x 56,5 mm. Il propose un GPIO 40 broches qui pourrait être compatible avec les accessoires prévus pour Raspberry. L'alimentation est toutefois plus traditionnelle : exit l'USB et bonjour le port 12V.

Plusieurs versions sont proposées avec des processeurs différents : Atom E3900, Celeron N3350 ou Pentium N4200, le tout avec une RAM qui varie de 2 à 8 Go.

On retrouve également une solution de stockage eMMC allant de 16 à 64 Go. Les prix se veulent toutefois bien plus élevés que chez Raspberry avec des produits allant de 129 à 259 dollars...

Avec ces tarifs, pas certain qu'Intel vienne véritablement profiter de la pénurie de Pi4, ni même s'installer durablement comme une alternative solide et populaire...