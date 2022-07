Urbanloop : le transport du futur dévoile sa capsule à Nancy

Ce week-end a été l'occasion pour le projet UrbanLoop de présenter ses avancées et de dévoiler la cabine des modules qui seront déployés aux Jeux olympiques de Paris de 2024.

C'est sur la fameuse place Stanislas à Nancy que la capsule définitive d'Urban Loop, le système de transport nouvelle génération a été officiellement dévoilée ce vendredi.

Sur une scène montée pour l'occasion, les partenaires (collectivité, région, écoles) se sont relayées pour partager leurs remerciements et présenter une fois de plus cet étonnant concept de mobilité urbaine, avant de dévoiler la capsule qui sera proposée aux athlètes des jeux olympiques de Paris 2024 puis dès 2026 dans la communauté urbaine du Grand Nancy.

Un projet high tech 100% local

Fruit de 5 années de développement, Urban Loop est un moyen de mobilité qui souhaite venir en complément des systèmes déjà existants. Le concept est simple : proposer des boucles en périphérie des villes pour faciliter l'accès aux transports en commun traditionnels, ou, si le réseau le permet, de les remplacer totalement.

Le projet est issu d'une collaboration de Lorraine INP avec au moins 11 écoles d'ingénieures présentes dans la région, avec le soutien de la Mairie de Nancy, mais également de la région Lorraine et de l'Université de Lorraine.

Pour ce faire, le système repose sur une cabine aux mensurations réduites : 1m de large, 1m68 de haut et 3m40 de long. Des mensurations savamment étudiées pour permettre aux capsules de se doubler sur certains tronçons, tout en accueillant 2 adultes, ou 1 adulte et 2 enfants avec d'autres scénarios possibles : 1 adulte + un vélo (la roue avant venant se fixer dans une fente au milieu d'un des deux sièges), une personne en fauteuil roulant, un adulte avec poussette ...

L'idée est de proposer un moyen de déplacement rapide, sobre, écologique et économique.

Pour ce faire, le châssis embarque plusieurs moteurs électriques, mais aucune batterie : c'est le système de rails qui mise sur la basse tension (72v) pour alimenter le tout, et permettre des déplacements à 60 km/h avec pour objectif de réaliser 1 km en 1 minute pour un cout énergétique de seulement 1 centime d'électricité.

Le projet a déjà établi un record de sobriété en mai dernier avec seulement 0.47€ du km parcourus, l'affinage des algorithmes et réglages moteurs devrait permettre d'aller encore plus loin dans les mois qui s'annoncent.

Un projet inclusif

UrbanLoop vise à répondre aux besoins de tous : pour ce faire, le châssis extraplat sera associé à des quais surélevés pour permettre un embarquement sans aucune marche. Des boutons permettront de sélectionner la station d'arrivée, avec des placements à hauteur des personnes à mobilité réduite, des marques en braille et du son. En outre un bouton permettra également de communiquer avec un agent en cas de problème.

La capsule s'ouvrira via deux portes coulissantes laissant un toit ouvert, une condition obligatoire pour permettre aux adultes de s'installer sans contraintes du fait d'un toit, une fois les portes repliées, situé à seulement 1m68.

Le système est partiellement autonome : des algorithmes suivent les capsules en temps réel pour acheminer automatiquement de nouvelles capsules en gare afin de répondre à la demande. Le fait que les capsules puissent se doubler permet de garantir un trajet plus rapide qu'en bus ou en tramway puisque chaque voyageur n'est pas contraint par tous les arrêts et destinations cibles des autres usagers.

La capsule en elle même est issue d'un sondage réalisé en ligne sur Internet : le public était amené à choisir entre différents projets, et c'est finalement une version angulaire qui a été élue, avec quelques avantages puisque la partie avant et arrière sont interchangeable et permettront de réaliser des économies dans la production.

Paris en 2024 / Nancy et le reste du monde dès 2026

À la pointe de la technologie, Urbanloop est un projet qui n'a aucun équivalent mondial à ce jour. Le système a été sélectionné pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Une boucle permettra ainsi de relier les athlètes depuis leurs lieux d'hébergement jusqu'aux stades et lieux des épreuves sportives. Il s'agira d'un circuit de 2,7 km avec 10 capsules.

C'est en 2026 que l'exploitation commerciale est prévue en première mondiale dans la communauté du Grand Nancy. Une première boucle sera installée dans la zone Nord de Nancy pour permettre de desservir la nouvelle cité judiciaire actuellement en construction.

Par la suite, le projet pourrait s'exporter et cible les zones semi-urbaines dans lesquelles les transports en commun ne répondent pas aux attentes des utilisateurs qui préfèrent alors prendre leur voiture. Plutôt que de subir les contraintes des horaires de train ou de bus, Urbanloop pourrait permettre aux utilisateurs de prendre leur vélo pour accéder aux centres-villes et sans avoir à se rendre dépendants des horaires imposés par les transports traditionnels.