Urtopia : le vélo en fibre de carbone électrique et connecté

La société Urtopia est basée à Hong Kong et composée d’amateurs de vélo férus de technologie. L’équipe est composée d’ingénieurs qui cherchent à offrir le meilleur de la technologie pour les cyclistes.

Pour réaliser le lancement de leur vélo, Urtopia a décidé d'utiliser le modèle du crowfunding sur la plateforme Indiegogo afin de pouvoir prévendre leur modèle avec une livraison courant mars 2022. Le vélo Urtopia est ainsi vendu à 2699 € au lieu de 3999 € avec la livraison gratuite. Pas donné, mais il s'agit clairement d'un très haut de gamme doté des dernières technologies !

Ce vélo électrique est en effet composé intégralement de fibres de carbone au niveau du cadre, des fourches, du support de selle et du guidon pour au final ne peser que 14 kilos ! Un véritable poids plus. Le vélo est taillé pour les personnes mesurant entre 165 et 195 cm.

Du côté des performances, le vélo électrique Urtopia dispose d’un système de moteur et d’embrayage qui ne génère pas de résistance lorsque vous utilisez le vélo sans assistance. Il est doté d’un moteur sans balai de 250 W qui permet de monter à une vitesse de 25 km/h (limitation européenne). Vous bénéficiez de 5 modes de conduite possibles avec le mode sans assistance, éco, confort, sport et turbo. Tous ces modes permettent de satisfaire n’importe quel cycliste, que ce soit le sportif ou le promeneur du dimanche en famille.

Sa batterie est amovible et d'une puissance de 360 Wh offrant une autonomie de 50 à 130 km selon les modes grâce à son capteur de couple efficace. Vous n’aurez besoin que de 2 heures et demie pour recharger complément la batterie. L’ebike inclut également un système de freinage hydraulique avant et arrière pour un freinage de qualité.

Au niveau du guidon, un écran nommé SmartBar vous offre une assistance intelligente sur vos trajets. Ce dernier prend en charge les commandes vocales pour pouvoir émettre un appel ou contrôler son vélo sans lâcher son guidon. Il affiche aussi votre vitesse et l’autonomie disponible.

On peut également associer le vélo à une application dédiée qui permet de le géolocaliser (en cas de vol par exemple) grâce à son GPS intégré, de suivre vos performances et de le bloquer pour que personne ne puisse l’utilise, pratique !

Toujours au niveau du guidon, on profite d’un très bon éclairage de 25 lux qui s’allume et s’éteint à la voix, et à l’arrière d’un système d’indication précoce (AREIS) permettant de vous alerter des véhicules qui vous suivent, de clignotants pour les virages et d’une lumière rouge vif qui reste allumée pour une signalisation optimale.

Vous pouvez précommander le vélo électrique en carbone Urtopia sur Indiegogo à -33% pour son lancement au prix de 2699 € au lieu de 3999 € avec une expédition prévue en mars 2022. A noter que si vous en achetez deux, la réduction passe à -50% à 3948 € au lieu de 7998 €.