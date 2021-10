De nouveaux logos pour les câbles et solutions USB-C

Pour des solutions certifiées et basées sur l'USB4, USB Type-C et USB Power delivery, l'USB-IF dévoile de nouveaux logos. Notamment pour prendre en compte l'USB-PD 3.1.

Organisation à but non lucratif, l'USB Implementers Forum (USB-IF) apporte un soutien et œuvre pour la promotion et l'adoption de la technologie USB telle que définie dans les spécifications USB. Elle est à l'origine d'un programme de conformité et pour des logos.

L'USB-IF introduit aujourd'hui de nouveaux logos officiels que les entreprises pourront utiliser avec leurs câbles USB-C et appareils pour la norme USB4 qui nécessite des connecteurs USB-C et le support de l'USB-PD (Power Delivery).

L'objectif principal est de prendre en compte la récente spécification USB-PD 3.1 faisant partie de la version 2.1 des spécifications USB Type-C, avec le support d'une puissance de jusqu'à 240 W au lieu de jusqu'à 100 W précédemment pour la charge.

Avec la volonté manifeste de faire plus simple que par le passé, un logo pourra clairement afficher une charge de jusqu'à 240 W et / ou un débit de jusqu'à 40 Gbps pour le transfert des données. Sachant qu'il y a des logos certifiés pour les câbles USB Type-C 60 W et solutions USB4 à 20 Gbps.

" Grâce à nos logos mis à jour, les consommateurs peuvent facilement identifier les performances USB4 et les capacités USB Power Delivery des câbles USB-C certifiés qui prennent en charge un écosystème toujours plus vaste d'appareils électroniques grand public, des ordinateurs portables et smartphones aux écrans et chargeurs ", écrit l'USB-IF.