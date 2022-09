L'USB4 version 2.0 capable de transférer des données à 80 Gbps

Ce n'est pas l'USB5 mais l'USB4 version 2.0 qui offre deux fois plus de bande passante par rapport à l'USB4… qui était donc USB4 version 1.0 et la limite pour Thunderbolt 4. L'annonce (PDF) vient d'être faite par l'USB Promoter Group* qui développe la famille de spécifications USB.

Avec la finalisation, la publication de la nouvelle spécification USB4 version 2.0 interviendra avant les USB DevDays 2022 qui se dérouleront en novembre prochain. En attendant, l'USB Promoter Group dévoile les principales caractéristiques de cette mise à jour de l'USB4.

Pour son fonctionnement à jusqu'à 80 Gbps, la version 2.0 de l'USB4 bénéficie de l'ajout d'une nouvelle architecture de couche physique. Un tour de force est d'utiliser les câbles passifs 40 Gbps existants de l'USB4 Type-C, en plus de nouveaux câbles actifs USB Type-C 80 Gbps.

Cela promet pour les nouveaux logos...

Rappelons qu'un connecteur USB Type-C pour les extrémités d'un câble peut remplir diverses fonctions de transfert des données, pour la vidéo et l'alimentation électrique.

L'USB Promoter Group souligne des mises à jour des protocoles de données et d'affichage afin de mieux tirer parti de l'augmentation de bande passante. La spécification de la version 2.0 de l'USB4 comprend des mises à jour pour une amélioration des vitesses avec l'utilisation de l'USB 3.2 (tunneling des données à plus de 20 Gbps avec le mode DisplayPort par exemple) et un alignement sur les dernières versions des spécifications DisplayPort et PCIe.

Bien évidemment, la rétrocompatibilité avec USB4 (version 1.0), USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3 est de mise pour l'USB4 version 2.0. Des mises à jour des spécifications USB Type-C et USB Power Delivery seront détaillées en même temps que l'USB4 version 2.0.

* Apple, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Renesas Electronics, STMicroelectronics et Texas Instruments.