Les premiers câbles USB-C 2.1 240W bientôt en vente

La norme USB-C peut actuellement supporter une charge jusqu'à 100W (20V / 5A), ce qui permet déjà de recharger rapidement des smartphones, des tablettes et jusqu'à des ordinateurs portables.

Allant plus loin, l'évolution USB-C 2.1 annoncée en mai 2021 par l'USB-IF permettra de grimper jusqu'à 240W (en 48V / 5A), ouvrant de nouvelles possibilités pour son support sur des appareils encore plus puissants.

Encore faudra-t-il disposer de câbles pouvant supporter une telle puissance. Bonne nouvelle, ces derniers ont commencé à faire leur apparition chez certains revendeurs.

Les câbles USB-C v2.1 240W chez Club3D

Club3D liste déjà plusieurs modèles de câbles supportant une charge 240W tout en offrant différentes longueurs et capacités de transfert, soit en USB 2.0 (480 Mpbs), soit en USB 4 Gen 2x2 (20 Gbps) ou encore en USB 4 Gen 3x2 (jusqu'à 40 Gbps).

Les deux derniers pourront servir à diffuser respectivement de la vidéo en 4K / 60 Hz et 8K / 60 Hz. Si l'arrivée de ces câbles est une bonne chose, il manque encore les appareils et chargeurs qui pourront en tirer parti.

Un plus grand panel d'ordinateurs portables pourra profiter de la charge 240W, couvrant l'essentiel des gammes en dehors des configurations les plus puissantes. Pour le moment, aucun prix n'est donné pour ces câbles USB-C 2.1, pas plus qu'on ne connaît leur disponibilité effective.