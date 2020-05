La montée en puissance d’Usenet et des newsgroups

La fermeture de MegaUpload il y a quelques années, site de téléchargement direct accusé de violation des droits d'auteur en toute connaissance de cause et d'avoir facilité voire encouragé des téléchargements illégaux, a permis à certaines anciennes solutions d'être de nouveau mises en avant, c’est notamment le cas de Usenet et des newsgroups. Une solution efficace pour télécharger du contenu avec un bon débit en minimisant les risques de se faire repérer par HADOPI. Bien que son utilisation soit plus complexe que sur les sites de téléchargement direct, de plus en plus de personnes se tournent vers cette solution jugée "plus sûre".





L’histoire d’Usenet et des newgroups

Créé en 1979, Usenet se répartit en plusieurs dizaines de milliers de sujets spécifiques, que l’on appelle également newsgroups. Pour accéder à un newsgroup, il vous faut passer par le réseau Usenet et souscrire à une offre moyennant quelques euros. Vous pourrez de cette manière accéder à toutes les discussions sur des sujets aussi divers que variés. Mais aussi télécharger tout ce qui est disponible sur le réseau ! Le réseau Usenet est un réseau de forums sécurisés avec un chiffrement SSL permettant le téléchargement de fichiers en toute sécurité sans que personne ne sache le nom du ou des fichiers que vous avez pu télécharger, votre adresse IP est visible aussi bien pour le fournisseur d'accès internet, que pour le fournisseur d'accès aux newsgroups, mais ne savent pas ce qui transitent grace au chiffrement.

Presque 40 ans après la création d’Usenet, ce sont pas moins de 10 TB de données qui sont partagées chaque jour sur le réseau. Bien que le réseau ne soit pas tout jeune, il reste très actif et permet de contourner la surveillance HADOPI mise en place en France.

Avec les newsgroups, les utilisateurs n’envoient pas directement les fichiers de chez eux vers le receveur comme en peer-to-peer. Ici, l’utilisateur télécharge son fichier sur un serveur qui va le dupliquer avec tous les autres du réseau pour le rendre disponible dans les différents serveurs de newsgroups se trouvant aux quatre coins du monde. De plus la vitesse de téléchargement reste généralement constante et la vitesse dépend de 2 critères, les caractéristiques de votre propre accès internet, et le débit maximum proposé par le fournisseur d'accès aux newsgroups, en d'autres termes, la vitesse est souvent excellente voire la meilleure par rapport à tous les autres types de partage de fichiers sur internet.

Attention, le téléchargement sur les newsgroups reste illégal lorsqu’il s’agit de contenus protégés par des droits d’auteurs comme d'ailleurs sur n'importe quel autre type de réseau communautaire (Torrent,...). Mais il est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de contenus légaux disponibles, et pour peu que ce soit des fichiers très volumineux alors vous pourrez pleinement tirer profit de la vitesse de téléchargement qu'offrent les serveurs de newsgroups.