Le nettoyeur UWANT B100-E en promotion, pour éliminer les taches tenaces dans les tissus, moquettes...

En une seule action, le nettoyeur UWANT B100-E promet de venir à bout de taches incrustées dans les tissus. Il associe un nettoyage à l'eau et l'action d'une brosse à une aspiration. Et le tout actuellement à prix réduit !

Avec comme slogan " New Smart Cleaning ", la marque UWANT propose des solutions de nettoyage pour le foyer, dont le UWANT B100-E dans un format portable avec ses roulettes et pratique d'utilisation. Son ambition est de tenir la dragée haute à des méthodes de nettoyage traditionnelles, et y compris le recours à une entreprise spécialisée dans le domaine.

Capable de se substituer à un lavage en machine qui n'est pas toujours possible, l'appareil est multifonction pour répondre à des besoins comme des taches tenaces incrustées dans la moquette, les tapis, le canapé ou encore les sièges de la voiture.

Hormis un nettoyage en profondeur des tissus, il pourra aussi servir par exemple au nettoyage du matelas et des rideaux, et plus simplement pour aspirer la poussière. En fonction des situations rencontrées, son efficacité pourra dépendre du produit détergeant éventuellement associé.

Le UWANT B100-E, UWANT B100-E Multifunctional Spot Cleaner pour son nom complet, dispose d'un réservoir de 1800 ml pour le charger en eau propre, tandis qu'un réservoir de 1600 ml récupère l'eau sale après l'action de nettoyage qui implique la brosse adaptée et la possibilité de contrôler la pulvérisation de l'eau.

Avec système d'aspiration

Un moteur de 450 watts est intégré. Il autorise un pouvoir d'aspiration de jusqu'à 12000 Pa, sachant que deux niveaux de puissance d'aspiration sont disponibles (8000 Pa et 12000 Pa). De quoi pénétrer en profondeur dans les tissus afin d'extraire la saleté, en plus d'absorber l'eau après nettoyage et contribuer à un séchage.

Selon le mode d'aspiration choisi, la nuisance sonore est promise inférieure à 64 dB ou inférieure à 75 dB. À noter que même si le UWANT B100-E est dans un format portable, il nécessite d'être branché sur secteur avec une prise enroulable de 5 mètres et un tuyau d'aspiration de 1,5 m. D'un poids de 4,7 kg, il peut être déplacé dans tous les sens.

Le UWANT B100-E est actuellement en promotion chez Banggood au prix réduit de seulement 177 € au lieu de 266 € avec une expédition gratuite (0,19 € en fait) depuis l'Europe en quelques jours. Les premières commandes auront en outre la possibilité de bénéficier d'une enceinte Bluetooth BW-HA1 de BlitzWolf avec matériau en bambou.