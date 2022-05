V Rising s'offre un départ en trombe sur Steam

Le lancement de V Rising accès anticipé s'accompagne d'un joli score de ventes pour le titre de vampires qui mélange les genres.

A la croisée de Diablo et de Valheim, le jeu de survie propose de se plonger dans la peau d'un vampire. Le Hack n Slash mise à la fois sur le combat, le farm, la survie, l'exploration et propose un cocktail plutôt bien équilibré qui séduit les joueurs en cette période de vaches maigres.

Le jeu est issu du travail de Stunlock Studios, un studio indépendant qui avait déjà produit le Moba Battlerite avec un certain succès. V Rising propose aux joueurs de bâtir un château et d'étendre ainsi son influence sur une carte qui se veut gigantesque. Au départ, la survie sera le principal enjeu pour les joueurs, puis ils devront s'équiper, renforcer leur arsenal et château(x) et tenter d'assoir leur influence le plus possible.

Un cycle jour / nuit viendra pimenter les choses et apportera quelques contraintes pour les joueurs : impossible d'aller farmer de jour sous peine de finir en cendres... Il faudra donc bien étudier le temps alloué à l'exploration et les distances sous peine de ne plus pouvoir rentrer et de perdre tout son équipement.

Le concept du jeu se veut assez simple dans la prise en main, mais le craft est suffisamment dense pour offrir une bonne durée de vie. Le titre se félicite ainsi d'avoir atteint les 500 000 joueurs en quelques jours et espère désormais sortir de l'early accès sous 12 mois. Le titre n'est actuellement proposé que via la plateforme Steam.