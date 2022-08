V Rising passe le cap des 2,5 millions de copies vendues

Le jeu de survie articulée autour de la thématique des vampires, V Rising, continue de séduire les joueurs et passe le cap des 2,5 millions de ventes.

V Rising continue sur sa lancée : après 1 million de ventes la première semaine de son lancement, le jeu de survie et de vampire maintient son succès.

Le jeu de Stunlock Studios a surpris par son succès immédiat et conséquent : 1 million de joueurs la première semaine, et désormais un nouveau cap avec 2,5 millions de ventes.

À sa sortie, le titre regroupait jusqu'à 150 000 joueurs en simultanée sur Steam, avant de baisser naturellement pour venir se stabiliser tout juste sous les 10 000, soit une base suffisante pour encourager au développement de plus de contenu.

On apprend qu'entre le 17 juin et le 8 aout, il s'est écoulé 500 000 copies du jeu dans le monde. Si les équipes se concentrent actuellement à améliorer le titre et à lui proposer davantage de contenu, il n'est pas improbable qu'une sortie sur console soit envisagée assez rapidement.