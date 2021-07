Désinformation et vaccins Covid-19 : Facebook se défend de tuer des gens

Dans un communiqué, Facebook écrit avoir collaboré avec les universités américaines Carnegie Mellon et du Maryland sur une vaste étude mondiale pour recueillir des informations sur les symptômes du Covid-19, les tests et les taux de vaccination.

" Les données montrent que 85 % des utilisateurs de Facebook aux États-Unis ont été ou veulent être vaccinés contre le Covid-19. L'objectif du président Biden était que 70 % des Américains soient vaccinés avant le 4 juillet. Facebook n'est pas la raison pour laquelle cet objectif a été manqué. "

Vice-président de Facebook en charge de l'intégrité, Guy Rosen fait allusion à des propos du président des États-Unis qui a déclaré que des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook tuent des gens.

Reporter: "What's your message to platforms like Facebook?"



President Biden: "They're killing people." pic.twitter.com/jrAvQpG7i0 — The Hill (@thehill) July 16, 2021

Joe Biden faisait référence à la présence sur les réseaux sociaux de désinformation sur les vaccins contre le Covid-19. " Ils tuent des gens. […] La seule pandémie que nous avons est parmi les non vaccinés. Et ils tuent des gens. "

Bataille entre la Maison-Blanche et Facebook

La semaine dernière, la Maison-Blanche a pointé du doigt Facebook pour ne pas agir plus rapidement contre la publication de fausses informations. L'administration Biden avait également repris un rapport de début d'année du Center for Countering Digital Hate.

" Il y a une douzaine de personnes qui produisent 65 % de la désinformation anti-vaccins sur les plateformes de médias sociaux. Toutes ces personnes restent actives sur Facebook, bien que certaines d'entre elles aient été bannies d'autres plateformes ", a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki.

Le groupe de Mark Zuckerberg souligne avoir retiré plus de 18 millions de cas de désinformation sur le Covid-19 depuis le début de la pandémie, et ajoute que dans le même temps " plus de 2 milliards de personnes ont consulté sur Facebook des informations faisant autorité sur le Covid-19 et les vaccins. "