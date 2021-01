Vaccination Covid-19 : une préinscription par internet, téléphone ou sur TousAntiCovid

Le ministre de la Santé a annoncé que les Français désireux de se faire vacciner contre la Covid-19 pourront se signaler et se préinscrire. L'application TousAntiCovid pourrait être mise à contribution.

Invité ce matin de RTL, le ministre de la Santé a annoncé que dans les prochains jours, les Français qui souhaitent se faire vacciner contre la Covid-19 pourront le faire savoir, s'inscrire et prendre des rendez-vous.

" Cette préinscription pourra se faire par internet, par téléphone sans doute, pourquoi pas par TousAntiCovid ", a déclaré Olivier Véran. Les modalités exactes n'ont pas été détaillées, sachant qu'il y aura une conférence de presse jeudi avec le Premier ministre pour une présentation.

" Nous n'aurons pas toutes les doses dont nous aurons besoin du jour au lendemain, mais cela est important pour la visibilité ", a ajouté le ministre de la Santé en indiquant qu'entre ce soir et demain après-midi, la France aura cumulé au total un million de doses.

Nous simplifions la campagne de vaccination :

➖ En remplaçant la consultation pré-vaccinale par un dispositif plus direct

➖ Davantage de soignants pourront vacciner sous la responsabilité d’un médecin

➖ Pré-inscription par internet, téléphone ou sur @TousAntiCovid pic.twitter.com/rSo7JiYczp — Olivier Véran (@olivierveran) January 5, 2021

Selon Olivier Véran, une telle initiative s'inscrit dans un objectif d'amplifier, accélérer et simplifier la vaccination. Elle a officiellement débuté le 27 décembre et fait l'objet de critiques pour sa lenteur et montée en charge.

Bientôt une information sur la vaccination dans TousAntiCovid

Depuis le début de la semaine, rappelons qu'un traitement de données à caractère personnel en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes de vaccination contre la Covid-19 est entré en vigueur. Baptisé SI Vaccin Covid (SI pour Système d'information), il est placé sous la responsabilité du ministère de la Santé et de la Caisse nationale d'assurance maladie.



Sans préciser si le système d'information SI Vaccin Covid avec ses données pseudonymisées servira à TousAntiCovid, Olivier Véran a laissé entendre que l'application de contact tracing permettra dans les prochaines heures d'indiquer et suivre le nombre de personnes vaccinées en France contre la Covid-19.