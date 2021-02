Valheim : le jeu de survie en accès anticipé cartonne sur Steam

Certains jeux sortent de nulle part et deviennent immédiatement de véritables succès : c'est typiquement ce qui est en train d'arriver à Valheim, un jeu sorti en accès anticipé sur Steam qui cartonne déjà.

Valheim n'est sorti que depuis quelques jours sur Steam, et encore, dans une version anticipée, et pourtant le titre s'est déjà écoulé à plus de 130 000 exemplaires. Un succès inattendu pour le studio suédois Iron Gate, qui soigne sa communication.

Iron Gate a ainsi été étonné de voir un engouement aussi prononcé pour son titre, mais ne compte pas décevoir les joueurs pour autant et annonce déjà un plan de bataille pour 2021 en partageant une feuille de route.

Le titre en lui-même mêle survie et exploration : le joueur incarne un guerrier dont l'âme est transportée à Valheim, le dixième monde de la mythologie nordique. Les joueurs profitent d'un environnement unique en génération procédurale et aux graphismes assez soignés dans un style particulier. Le titre propose de la survie, de l'exploration, mais aussi de la coopération, stratégie... Le tout sur des serveurs privés.

Actuellement meilleure vente de la semaine sur Steam, Valheim se dote d'une feuille de route pour l'année, avec une première mise à jour qui devrait se pencher sur l'aspect social du jeu et la gestion du "foyer". Une seconde mise à jour baptisée "Culte du loup" est prévue ensuite, avant des changements plus importants notamment au niveau de l'intégration des océans et du système de navigation ainsi que d'un nouvel environnement (Mistlands).

Le système de combat fait actuellement l'objet d'améliorations tout comme le système d'interactions entre joueurs. Iron Gate prévoit même d'intégrer l'influence de la lune dans le jeu.