Valorant : tous les streams Twitch peuvent désormais faire gagner des l'accès à la bêta

Valorant s'impose actuellement comme l'un des jeux les plus suivis sur la plateforme Twitch. Il faut dire que Riot Games a noué un partenariat avec la plateforme afin de proposer des "clés" à sa bêta fermée au cours des streams officiels du jeu. (Dans les faits, il n'y a pas à proprement parler de clés, les utilisateurs doivent lier leur compte Riot Games et Twitch et regarder des streams du titre pour être sélectionnés)

Mais désormais, il est temps d'intégrer plus de joueurs à la bêta et Riot Games annonce ainsi étendre plus largement la liste des streamers pouvant offrir des accès. Désormais, il n'y aura plus uniquement les partenaires de Riot Games et Twitch qui pourront distribuer des accès, mais tout streamer proposant des sessions lives du titre.

Tous les créateurs de contenu sur Twitch pourront ainsi profiter de la popularité du titre pour s'offrir un petit coup de projecteur en rassemblant les foules, appâtées par l'idée d'obtenir un accès. Malheureusement, Riot Games a indiqué que la multiplication des streamers n'aurait pas d'impact sur la quantité de clés proposées chaque jour : il y aura simplement plus de choix.

Valorant a déjà établi de nouveaux records sur Twitch en atteignant 34 millions de vues le 7 avril dernier et plus d'1,7 million de spectateurs simultanés.