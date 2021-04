Valve : on peut désormais disposer de plus de 25 000 jeux sur Steam sans planter

Même si vous n'utilisez pas Steam depuis ses débuts, au fil des offres gratuites, il est fort probable que vous accumuliez une sérieuse liste de titres sur la plateforme.

Actuellement, Steam reste la plateforme de jeux vidéo proposant le catalogue le plus fourni, et certains passionnés affichent des bibliothèques gigantesques...

Dans sa dernière mise à jour, Steam corrige ainsi un bug à destination des joueurs souffrant de collectionnite aiguë. Le correctif concerne ainsi un bug qui faisait systématiquement planter Steam lorsque ces derniers disposaient de plus de 25 000 jeux dans leur bibliothèque.

Si Steam a corrigé le tir, c'est que certains utilisateurs en sont arrivés à ce point et qu'ils sont suffisamment nombreux pour que Valve intervienne.. Notons qu'actuellement, Steam propose environ 51 000 titres.

Selon Steamladder, au moins 3 utilisateurs disposent de plus de 25 000 jeux mais les données recensées sont incomplètes et on estime qu'un utilisateur, Sonix, disposerait du record absolu avec 42 061 titres. La question qui se pose désormais est la suivante : quel est le pourcentage de jeux véritablement joués et terminés au sein de ces collections hallucinantes ?