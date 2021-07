Valve Steam Deck : les dates de livraison changent à nouveau

La SteamDeck, console portable présentée par Valve le 16 juillet a trouvé son public : la console rencontre un vif succès et Valve doit ainsi à nouveau modifier les dates de livraisons affichées aux joueurs qui précommandent désormais la machine.





Les premiers à avoir précommandé la console seront livrés comme prévu d'ici la fin de l'année, mais Valve avait déjà réajusté les délais de livraison au milieu du mois pour indiquer des livraisons au cours du premier trimestre 2022.

Mais désormais, les joueurs qui précommandent la console devront s'armer d'encore plus de patience, car toute commande implique une livraison "après la fin du second trimestre 2022", soit dans un peu moins d'un an désormais.

Et la situation ne va pas s'arranger, les précommandes pourraient progressivement glisser vers des livraisons en fin d'année 2022 voire 2023. Toute la question est désormais de savoir quelle est la capacité de production de Valve, s'il est possible d'accélérer le processus et si la pénurie de composants pourrait venir aggraver les choses et retarder un peu plus les livraisons.