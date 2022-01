Vasco Translator M3 : le traducteur vocal multi-recompensé à prix réduit

Le super traducteur portable Vasco Translator M3, avec carte sim intégrée et internet gratuit et illimité, vous permet de traduire n'importe où près de 70 langues de façon instantanée. Il vous aide même lors de vos conversations téléphoniques. Un outil indispensable pour les grands voyageurs, les professionnels à l'international et ceux ne parlant que leur seule langue natale.

Forte d'une présence de 14 ans, l'entreprise Vasco Electronics bénéficie d'une grande expérience dans le secteur de la traduction. Cette présence se trouve confortée par sa participation aux plus grandes messes technologiques dans le monde - Gitex Dubai, MWC Barcelone ou récemment du 5 au 7 janvier 2022 au CES Las Vegas.

L'intégralité de ses produits est conçue et développée en Europe. En plus de fournir des traducteurs vocaux, elle assure un accompagnement client dans 15 langues, français inclus, lui permettant d'offrir une très bonne expérience utilisateur. Chaque traducteur mobile produit par Vasco Electronics est par ailleurs reconnu et utilisé par des institutions publiques dans toute l'Europe, gage de l'efficacité de ses produits. D’ailleurs, elle obtient sur la plateforme Avis Vérifiés la note de 8,9 sur 10 sur 389 avis clients.

Citons par exemple le Vasco Translator M3 qui est un traducteur électronique autonome avec internet gratuit et illimité à vie. La carte SIM internationale intégrée permet d'accéder au réseau local dans près de 200 pays. De ce fait, pas besoin de WiFi. De plus, l’offre d'accès à vie à internet en fait une caractéristique que personne ne propose sur le marché.

Le Vasco Translator M3 prend en charge plus de 70 langues avec une précision annoncée de 96 %. Son utilisation est facile et intuitive. Il peut aussi traduire directement via sa caméra des textes que vous avez devant vous tels que des menus ou des panneaux d'information. Ses traductions sont super rapides et la prononciation est proche de la perfection.

Le Vasco Translator M3 est doté d'un microphone avec une réduction de bruit afin d'éliminer 99 % des bruits de fond. De plus, sa batterie permet jusqu'à 5 jours d'autonomie. L'entreprise vous offre aussi les mises à jour gratuites à vie.

Le Vasco Translator M3 est plus qu’un simple traducteur mobile. Il profite également d'une fonction très intéressante à savoir le TranslaCall : utilisé côte à côte, en enclenchant le haut-parleur avec votre smartphone, ce dernier traduit en temps réel votre conversation téléphonique, pour vous et pour votre interlocuteur !

Autre fonction intéressante, le MultiTalk : jusqu'à 100 personnes parlant des langues différentes et réparties sur plusieurs sites, peuvent être réunies, par exemple lors d'une discussion de groupe, et vous obtiendrez immédiatement la traduction sur votre écran.

Bref, un outil très complet qui vous permettra d'affronter le monde sans avoir peur de la barrière de la langue sachant que ce dernier couvre plus de 90% de la population mondiale.

