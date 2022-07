Le vol inaugural de Vega-C pour le 13 juillet

Changement de calendrier pour le vol VV21 qui sera le vol inaugural du lanceur léger Vega-C. Un décollage est désormais prévu au plus tôt le 13 juillet prochain depuis le port spatial de l'Europe en Guyane française.

Actualité publiée le 25 juin 2022



Alors que le vol inaugural du lanceur lourd Ariane 6 a été repoussé à 2023, le vol inaugural du lanceur léger Vega-C est en bonne voie pour le mois prochain. L'Agence spatiale européenne (ESA) a récemment communiqué sur un vol VV21 avec un décollage prévu à partir du 7 juillet.

La fusée Vega-C doit prendre le relais de la fusée Vega. Le 21e vol Vega (VV21) aura pour charge utile principale une mission scientifique de l'Agence spatiale italienne avec le satellite LARES-2 (Laser Relativity Satellite) pour la mesure de l'effet Lense-Thirring prédit par la théorie de la relativité générale.

Six satellites de type CubeSat constitueront un ensemble de charges utiles secondaires, avec par exemple trois d'entre eux pour étudier les effets d'un environnement à forte radiation sur les systèmes électroniques.

Des points communs entre Ariane 6 et Vega-C

Selon l'ESA, Vega-C a une capacité d'emport 1,5 fois supérieure à celle de Vega qui vole depuis 2012. Le lanceur est capable d'emporter jusqu'à 2,2 tonnes sur orbite polaire à 700 km d'altitude.

Vega-C est un programme européen complémentaire d'Ariane 6. Ces deux lanceurs utilisent un même moteur P120C qui est le premier étage de Vega-C et le propulseur d'appoint d'Ariane 6 (deux à quatre boosters en fonction de la configuration d'Ariane 6).

Vue d'artiste Vega-C et VV21 ; source : ESA

Comme Ariane 6, l'étage supérieur de Vega-C est avec un moteur qui peut s'éteindre et se rallumer à plusieurs reprises dans le but d'ajuster une trajectoire et ainsi placer avec grande précision un satellite sur orbite.