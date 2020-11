Mettez-vous au sport à la maison avec ces vélo d'appartement et plateforme vibrante à prix réduit

La période actuelle de confinement peut être propice à la pratique sportive à l'intérieur du foyer, avec par exemple un vélo d'appartement comme celui proposé - parmi plusieurs modèles - par la marque Kuokel.

Ce vélo d'exercice est long de 97 cm et large de 45 cm. La hauteur de selle peut être réglée entre 77 cm et 90 cm. Pesant 23 kg, il peut être facilement déplacé grâce à des roulettes positionnées à l'avant et avec le guidon. Il supporte un poids de 80 kg.

Avec sa transmission par courroie, le vélo d'appartement est promis silencieux. Il est équipé d'un volant d'inertie d'une résistance maximale de 6 kg. L'écran LCD informe sur le temps écoulé, la vitesse, la distance parcourue, les calories brûlées et le rythme cardiaque. Il peut en outre accueillir un smartphone pour le rangement et ainsi l'avoir à portée.



Gearbest propose le vélo d'appartement Kuokel en promotion à un prix de 128 € (-25 %), avec livraison gratuite en quelques jours depuis le Royaume-Uni.

Et si le vélo d'appartement n'est pas votre truc, la marque Kuokel propose également une plateforme vibrante pour des exercices de fitness qui peut supporter un poids de jusqu'à 110 kg. Elle propose 13 programmes préenregistrés et 30 niveaux d'intensité, avec également trois formes de vibrations.

Pour les pieds, trois positions différentes sont possibles pour des exercices de type marche, jogging et running. Des bandes de résistance peuvent par ailleurs être positionnées aux extrémités de l'appareil qui comprend un écran LCD tactile pour le suivi des exercices, la vitesse des vibrations, et les calories dépensées.

Une télécommande à distance permet de régler des paramètres comme le niveau des vibrations, le temps d'exercice, le choix des programmes. La plateforme vibrante de fitness de Kuokel est en promotion à 128 € sur Gearbest (-50 %) avec là aussi la livraison gratuite en quelques jours depuis le Royaume-Uni.

Pour terminer, amateurs de sports, n'oubliez pas que Cdiscount propose une opération sport à la maison sur les accessoires de fitness / musculation, les tapis de course ou les vélos d’appartement, tous en promotion !