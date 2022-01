Deux imprimantes 3D et un vélo d'appartement en vente flash !!!

Le vélo d'appartement YS-S05, l'imprimante 3D FLSun QQ-S-Pro et l'imprimante LONGER LK5 Pro sont en vente flash et il reste peu de stock !

Commençons avec le vélo d'appartement YS-S05 qui profite de 67 % de réduction. Il est doté d'un cadre en acier capable de supporter un poids de 120 kg et dispose d'une transmission silencieuse. Un bouton de tension est présent pour personnaliser l'intensité de l'entrainement.

On profite aussi d'un écran LCD qui permet de surveiller le temps, la vitesse, la distance, les calories brûlées et la fréquence cardiaque. Le vélo est doté d'un porte-bouteille, de roues de transport et de pédales avec cages antidérapantes.

Sur le site de Cafago, le vélo d'appartement YS-S05 est au prix réduit de 130 € au lieu de 390 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Continuons avec l'imprimante 3D FLSun QQ-S-Pro qui est une imprimante Delta disposant d'une carte mère 32 bits avec un module MOS indépendant qui permet une impression à haute vitesse et silencieuse. Elle propose la reprise d'impression après coupure, un écran couleur tactile, un extrudeur titan (avec coefficient démultiplicateur) en direct drive pour un meilleur contrôle de l'extrusion. Son volume d'impression est de 255 mm de diamètre pour 360 mm de hauteur.

L'imprimante 3D FLSun QQ-S-Pro est disponible au prix réduit de 266 € en vente flash avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Finissons avec l'imprimante 3D LONGER LK5 Pro qui bénéficie d'une très bonne réduction chez Cafago.

Il s'agit toujours d'une imprimante 3D pré-assemblée avec un volume d'impression de 300x300x400 mm et un châssis renforcé pour limiter les vibrations. Elle est dotée d'un écran tactile couleur en mode portrait sur le côté gauche qui propose un menu assez complet, associé à une carte embarquant des drivers moteurs silencieux TMC 2208. Elle dispose d'une surface d'impression, chauffante, avec un verre trempé disposant d'une texture spécifique.

L'imprimante 3D Longer LK5 Pro est actuellement proposée au prix réduit de 250 € en vente flash avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme ...