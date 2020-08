De nouveaux vélos à assistance électrique disponibles chez Fnac et Darty

Fnac et Darty cherchent à étoffer leur gamme de vélos électriques pour la rentrée avec les modèles Gogoro Eeyo 1S, Fuell Flluid et Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, de 1000 à 4700 € !

Après la commercialisation du Vélo à Assistance Électrique Angell chez Darty et Fnac, le groupe étoffe sa gamme de e-bikes pour la rentrée avec, une nouvelle fois, des avant-premières et des exclusivités !

Parmi les nouveaux venus, on retrouvera les vélos suivants :

Le Gogoro Eeyo 1S

Un VAE pas comme les autres, il s’agit du vélo électrique le plus léger actuellement disponible sur le marché, avec un poids de seulement seulement 11,9 kg. Couplé à un design aérodynamique et à une autonomie de 90km, il saura ravir les amateurs de produits haut de gamme les plus exigeants.

Le Gogoro Eeyo 1S est disponible en précommande à 4 699 € chez la Fnac et Darty.





Le Fuell Flluid





Le vélo Fuell Flluid a été imaginé pour la ville comme pour les routes un peu plus compliquées par une start-up américaine qui souhaiter retrouver de la robustesse et de la performance à travers ce VAE.

Il est équipé d'une batterie amovible de 980 kWh qui permet une autonomie de 200 km.

Ce vélo est en exclusivité chez la Fnac et Darty au prix de 3 995 €.





Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike

C'est un vélo à assistance électrique très qualitatif et proposé à un prix défiant toute concurrence compte tenu de sa fiche technique. En effet, avec un poids de 14,5 kg et une fonction pliable, il est parfait pour la mobilité urbaine. En ce qui concerne l'autonomie, ce vélo propose 45 km sans besoin de recharge.

Il intègre également un mini-ordinateur de bord qui permet de suivre son activité physique.

Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike sera disponible à l'achat chez Darty et la Fnac au prix de 999 € où il est déjà disponible en précommande.