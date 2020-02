Bon plan : le vélo électrique Alfawise X1 en promotion ! Mais aussi Engwe, Samebike, ...

Le bon plan du jour concerne le vélo électrique pliable d'Alfawise X1. Ce vélo électrique pliable est donc parfait pour les déplacements en milieu urbain, dans les transports en commun et pour le rangement.

Le modèle X1 est doté d'un moteur de 250 Watts qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h pour une autonomie de 30 km environ en électrique pur et de plus de 50 km en mode cyclomoteur qui est un mode qui permet d'allier facilité et sportivité.

Le vélo électrique Alfawise X1 est équipé de pneus gonflables de 14 pouces, ce qui représente 35 centimètres environ, d'une selle de hauteur réglable et d'éclairages avant et arrière pour assurer la sécurité de son utilisateur.

Ce vélo électrique pliable Alfawise X1 est proposé en promotion chez Gearbest à seulement 433 € dans sa version 7,8 Ah (batterie) avec la livraison gratuite depuis la France !

