Les vélos électriques Bezior M2 Pro, Bezior X500 Pro, Janobike E20 et Niubility B14 en promotion !

Commençons avec le vélo électrique Bezior X500 Pro équipé de pneus de 26" et d’un moteur d’une puissance de 500 W permettant d’atteindre une vitesse maximale de 30 km/h. Disposant de 7 vitesses, il peut monter des pentes de jusqu'à 30°.

Un écran LCD intégré de 5" permet de sélectionner l'un des trois modes de conduite : sans assistance, avec assistance électrique (jusqu’à 80 % de la puissance) ou 100 % électrique. Certifié IP54 (étanche), ce dernier vous permet également d'accéder à l'autonomie restant, la vitesse...

Sa batterie amovible de 10,4 Ah permet une autonomie de 100 km en mode assistance électrique et de 45 km en 100 % électrique, avec un temps de charge de 4 heures.

Vous trouverez le vélo électrique Bezior X500 Pro au prix réduit de 936 € avec le code P6CZFNWDM1MS et avec la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours. Et en cadeaux vous aurez des led USB rechargeables !



Poursuivons avec le vélo électrique de ville Bezior M2 Pro équipé de roues de 26".

Il est également équipé d'un écran LCD waterproof indiquant votre vitesse, les kilomètres parcourus, ou encore l'état de la batterie de 12.5 Ah. Il vous sera aussi utile pour allumer vos lumières. A l'arrière comme à l'avant, des freins à disque, et le dérailleur Shimano possède 7 vitesses.

Son moteur est de 500W ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de 25 km/h et de monter des pentes de jusqu'à 35°, avec une autonomie maximale de 100 km. Il peut supporter un poids maximal de 120kg.

Vous trouverez sur Gobobest le vélo de ville Bezior M2 Pro au prix réduit de 980 € avec le code 5HJMPCWNB7K3 et la livraison rapide et gratuite depuis l'Europe via UPS.

Poursuivons avec le vélo électrique fat bike Janobike E20 qui possède des roues de 20" et peut supporter un poids de jusqu'à 200 kg. Sa batterie de 12,8Ah permet une autonomie de 30 à 70 km selon le mode choisi avec une vitesse maximale de 25 km/h grâce à son moteur de 1000 W.

Vous trouverez le vélo électrique fat bike Janobike E20 au prix réduit de 1199 € avec le code NAE9YY8 et la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours.

Terminons enfin avec le vélo électrique NIUBILITY B14 qui possède un moteur d'une puissance de 400 Watts pour une vitesse maximale de 25 km/h et la possibilité de monter des pentes de jusqu'à 25°. Equipé de roues de 14" et doté d'une structure en aluminium pliable, il est capable de supporter un poids de 120 kg maximal. Signalons qu'il s'agit ici d'un vélo pouvant être plié, idéal pour le mettre dans un coffre ou le ranger à la maison.

Sa batterie de 15 Ah offre une autonomie de jusqu'à 100 km en mode assistance ou 65 km en mode électrique pur. Il propose des feux LED avant et arrière ainsi que des freins à chaque roue.

Il est également fourni avec une application permettant de contrôler sa vitesse, de visualiser le nombre de kilomètres effectués ou encore le niveau de batterie restante. L'application permet même de bloquer le vélo à distance.

Vous trouverez le vélo électrique NIUBILITY B14 au prix réduit de 585 € avec le code 06E4MZ3TJC6K et la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Europe. Et en cadeaux vous aurez des led USB rechargeables !