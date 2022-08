Vélo électrique : le Lankeleisi RV700 à prix réduit !

Alors que le gouvernement encourage de plus en plus les citoyens à se tourner vers les véhicules propres, le vélo électrique devient de plus en plus accessible.

Le vélo électrique prend de plus en plus de place dans notre paysage et il devrait continuer de s'imposer comme une alternative durable aux véhicules plus encombrants ou reposants sur les énergies fossiles.

Les récentes hausses du prix des carburants à la pompe ont été comme un déclic pour des millions d'utilisateurs qui ont fait le choix de ressortir leur vélo ou d'investir dans le vélo électrique.

Le marché est en pleine expansion et les constructeurs multiplient les références tout en tirant les prix vers le bas pour des dispositifs toujours plus performants.

Lankeleisi a ainsi récemment lancé sur le marché son RV700, un vélo électrique qui se présente comme un "mountain bike" et qui se veut davantage orienté vers les baroudeurs, mais qui pourrait également faire l'affaire en milieu urbain.

Il est équipé d'un moteur d'une puissance de 1000 W associé à une batterie de 48V de 16 AH pour une autonomie annoncée de 130 km. Il se dote de roues de 26 pouces, peut atteindre 25 km/h en assistance électrique et met 4,9 s pour passer de 0 à 25 km/h. Sous assistance électrique, le RV700 est capable de grimper des pentes jusqu'à 35°.

Le RV700 est également doté d'une double suspension de fourche et de cadre ainsi que d'un dérailleur Shimano 27 vitesses et d'un système de freins à disque ainsi que d'un large afficheur multifonctions en couleur et éclairé.

Actuellement, le vélo électrique LANKELEISI RV700 est proposé au prix réduit de 1710 € avec le code F7WQ68 et avec la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Europe. A noter que pendant quelques jours vous obtiendrez en plus gratuitement un antivol ! (il sera ajouté automatiquement dans votre panier).