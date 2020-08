Bon plan : le vélo électrique pliable Himo C20 en promotion, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne le vélo électrique Himo C20 qui dispose d'un moteur électrique de 250 Watts et d'une batterie 10 Ah qui assure une autonomie allant jusqu'à 80 kilomètres en mode électrique. Ce vélo électrique Xiaomi est équipé de roues gonflables pour pouvoir affronter tous types de terrain, avec une pompe cachée dans le tube sous la selle.

Il possède six vitesses et peut atteindre une vitesse de 25 km/h. Le vélo Himo C20 pourra se ranger facilement grâce à sa fonction pliable. Ses fonctions sont pilotées depuis un écran au niveau du guidon qui fournira le kilométrage et l'autonomie restante en mode électrique.

Le vélo électrique pliable Xiaomi Himo C20 est proposé en promotion chez Gearbest au prix de 746 € et bénéficie d'une livraison gratuite depuis la Pologne.



