Le bon plan du jour concerne le vélo électrique pliable Samebike 20LVXD30. Avec sa caractéristique de vélo pliable, il est possible de l'emmener presque partout. C'est très efficace et pratique dans les transports en commun ou pour le ranger chez soi.

Le vélo électrique est un moyen de transport pouvant circuler sur différents types de terrain (route, chemins...), il sera donc tout aussi agréable à conduire en ville qu'en milieu rural.

Ce vélo permet de parcourir une distance de jusqu'à 40 kilomètres et vous pourrez rouler à une vitesse maximale de 35 km/h. Avec ses pneus caoutchouc 20 pouces et son moteur électrique de 350 Watts associé à une batterie de 10,4 Ah, il est équipé d'un système Shimano qui permet 7 vitesses et de freins à disque à l'avant et à l'arrière. Le vélo Samebike comprend un affichage sur son cadre à hauteur réglable qui affichera toutes les informations utiles (charge restante, kilométrage, vitesse...).

Pour la sécurité, il dispose de phares et d'un avertisseur sonore. Côté pratique vous pourrez bénéficier d'un support pour installer votre smartphone, avec même une prise USB pour le recharger.

Le vélo électrique pliable Samebike 20LVXD30 est actuellement au prix réduit de 585,60 € sur la plateforme d'e-commerce GearBest. La vélo est expédié depuis la Pologne en quelques jours.

Pour rappel, quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

