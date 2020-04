Même si le confinement est toujours de rigueur en France, rien ne vous empêche d'utiliser votre vélo pour aller à la pharmacie ou au marché. Mais pour les balades en mode détente, il faudra toutefois encore patienter quelques semaines !

Le vélo électrique pliable Samebike 20LVXD30 permet une autonomie de 40 kilomètre de distance en mode électrique pur et peut atteindre une vitesse maximale de 35 km/h. Il dispose de pneus caoutchouc d'un diamètre de 20 pouces et d'un moteur électrique de 350 Watts associé à une batterie de 10,4 Ah. Que du bon !

A noter que ce modèle est pliable, ce qui permettra de l'emporter partout. Il est équipé d'un système Shimano 7 vitesses et de freins à disque à l'avant et à l'arrière, et comprend un affichage sur son cadre à hauteur réglable qui affiche toutes les informations utiles (charge restante, kilométrage, vitesse...).

Ce vélo dispose également de phares, d'un avertisseur sonore et d'un support pour installer son smartphone, avec même une prise USB pour le recharger. Il peut circuler sur différents types de terrain (route, chemins...) et dispose de suspensions à l'avant et sous la selle.

Le vélo électrique pliable Samebike 20LVXD30 profite actuellement sur la plate-forme Gearbest d'une réduction à seulement 593 € avec livraison gratuite en quelques jours depuis la Pologne.



Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

