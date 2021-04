Bon plan : vélo électrique Samebike LO26 et robots aspirateurs Viomi V-SLAM et Xiaomi Mijia G1 en promotion

Découvrez trois produits en promotion avec d'une part le vélo électrique LO26 de la marque Samebike mais également deux robots aspirateurs de chez Viomi et Xiaomi.

Commençons par le vélo électrique Samebike LO26 qui permet une autonomie allant jusqu'à 40 km en mode électrique pur et 70 km en mode cyclomoteur grâce à sa batterie Li-ion de 10,5 mAh qui se recharge en environ 4 heures. Ce vélo est équipé d'un moteur de 350 W et peut atteindre une vitesse maximale de 30 km/h. Son cadre est en alliage d'aluminium et peut supporter un poids jusqu'à 150 kg.

Il est équipé de roues de 26 pouces avec pneus gonflables. Atout majeur de ce vélo LO26, il est pliable avec des dimensions de 103 x 37 x 104 cm ce qui facilite son rangement ou son transport.

Vous pourrez trouver le vélo électrique Samebike LO26 (2 coloris) au prix réduit de 764 € chez Cafago avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne en 3 à 5 jours.



Poursuivons avec le robot aspirateur Mijia G1 de Xiaomi qui dispose d'une puissance d'aspiration de 2200 Pa lui permettant d'aspirer les poussières de façon très efficace en un seul passage. Il propose 4 types d'aspirations pour répondre à tous les besoins, et est équipé de filtres à trois couches.

Le Xiaomi G1 est également doté de la fonction serpillère avec un réservoir d'eau intégré. Il se déplace facilement grâce à la navigation intelligente et à un positionnement précis. Vous pourrez définir des routines ménagères, et des chemins à suivre directement sur l'application gratuite dédiée. Il est alimenté par une batterie de grande capacité de 2500 mAh .

Le robot aspirateur Mijia G1 est au prix réduit de 148,74 € avec le code CC441 chez Cafago avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne en 3 à 5 jours !

Signalons également un autre aspirateur robot performant en promotion avec le modèle V-SLAM de Viomi qui est proposé au prix réduit de 195,99 € avec le code CC0624 et la aussi avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.

D'autres promotions peuvent être trouvées chez Cafago sur cette page dédiée.