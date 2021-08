BEZIOR M26 et BEZIOR X1000 : les deux vélos électriques VTT en promotion

Le vélo électrique BEZIOR M26 est actuellement au prix réduit de 880 € chez Wiibuying avec le code WIIGNTM26 avec une livraison gratuite depuis l'Europe.

Ce VTT est équipé d’un cadre en aluminium et supporte un poids maximal de 155 kg. Il est monté avec deux roues increvables de 26" et possède 21 vitesses grâce à ses plateaux et son dérailleur Shimano. Il est équipé d’une batterie amovible de 10 Ah qui autorise une autonomie maximale de 80 km en assistance électrique et 40 km en 100 % électrique. Le VTT aura besoin de 4 h pour se recharger totalement.

Il est aussi équipé d’un moteur de 500 W lui permettant de prendre des montées avec une pente maximale de 25° pour une vitesse de 30 km/h. Sur le guidon, on peut observer un écran LCD indiquant le niveau de batterie, la vitesse et le nombre de kilomètres effectués. Pour finir, il est pliable en trois étapes et ne pèse que 25 kg.

Vous pouvez retrouver ce VTT électrique BEZIOR M26 à seulement 880 € avec le code WIIGNTM26. La livraison est gratuite et expédiée depuis la Pologne.



Le VTT électrique BEZIOR X1000 profite aussi d’une belle réduction sur le site Wiibuying.

Équipé d’une batterie Panasonic de 12,8 Ah, ce VTT électrique permet une autonomie de 100 km maximum pour une durée de charge d’environ 6 heures. Grâce à son moteur de 1000 W, il permet de prendre des montées de 40° avec une vitesse maximale de 40 km/h.

BEZIOR X1000 peut supporter un poids maximal de 200 kg grâce à sa structure en aluminium. Il est aussi équipé de pneus larges de 26" permettant d’absorber plus facilement les chocs. On observera sur le guidon un écran LCD qui permet d’obtenir toutes les informations nécessaires au fonctionnement du vélo.

Le VTT électrique BEZIOR X1000 jaune est au prix de 1204 € au lieu de 1600 € avec le code WIIGNTB1K sur le site Wiibuying. La livraison est gratuite et expédiée depuis la Pologne.