BEZIOR X1000 : le vélo électrique VTT à prix réduit

C'est l'été et le moment des balades à vélos que ce soit en montagne, sur la plage ou à la campagne et rien de mieux dans ces cas-là qu'un VTT électrique comme le Bezior x1000 actuellement en promotion.

Ce vélo électrique vélo tout terrain possède une batterie Panasonic 48V 12.8Ah , avec un temps de charge de 4 à 6 heures, amenant à une autonomie de jusqu'à 100 km selon les modes. Il dispose d'un moteur de 1000 W permettant une vitesse maximale de 40 km/h, et peut grimper des pentes de jusqu'à 35°. Son engrenage en étoile améliore le taux de conversion de puissance de la batterie et évite ainsi une perte d’énergie trop importante, améliorant ainsi l’autonomie et les performances notamment en montée. Ce VTT dispose d'un cadre en aluminium intégral et supporte un poids maximal de 200 kg.

Le X1000 de Bezior gère jusqu'à 5 niveaux d'assistance avec jusqu'à 27 vitesses différentes (plateaux). La détection de la puissance et de la vitesse des pédales permet d’améliorer le confort de conduite. Enfin, il possède des pneus larges de 26 pouces permettant une meilleure absorption des chocs.

Au niveau du guidon on trouve un grand écran LCD de 5 pouces qui est étanche (norme P54) et qui permet d'obtenir diverses informations comme la vitesse, la direction, l'autonomie...

A noter que ce VTT peut également se plier, qu'il pèse 25 kg, et qu'il possède un frein à disque hydraulique hors tension ZOOM H875.

Vous pourrez trouver le vélo électrique VTT BEZIOR X1000 à seulement 1279,99 € avec le code JC3Z86W99EK1 au lieu de 1599,99 € avec une livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours via UPS.