Bon plan : le vélo électrique Xiaomi Qicycle TDR01Z en promotion à 819 €, mais aussi...

Le vélo électrique proposé par Xiaomi est un véritable atout pour le milieu urbain. Le QiCycle TDR01Z est pliable et ne pèse que 14,5 kg, des caractéristiques idéales pour alterner les déplacements à vélo et en transports urbains. Ce vélo doit sa légèreté à son cadre en aluminium, mais cela n'affecte pas le poids maximum qu'il peut supporter qui est de 120 kg.

Le QiCycle TDR01Z est composé d'un moteur électrique d'une puissance nominale de 250 W qui assure une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie Li-on de 5,8 Ah est incluse et garantit une autonomie permettant de parcourir une distance allant jusqu'à 30 km. Il est à noté qu'une charge complète prend environ 3 heures.

Xiaomi propose quatre modes de conduite avec ce modèle. Le mode économique, le mode d'équilibre, le mode turbo ainsi que le mode fitness. Les trois premiers modes peuvent altérer l'autonomie de la batterie pouvant augmenter la distance parcourue jusqu'à 45 km ou au contraire la diminuer avec le mode turbo.

Il est tout à fait possible d'arrêter le moteur électrique pour faire du vélo de manière plus traditionnelle c'est-à-dire par l'unique force de ses jambes. Ce qui est un véritable plus pour les personnes souhaitant utiliser ce vélo en simple coup de pouce dans les montées, par exemple. C'est ce qui est possible avec le quatrième mode de conduite, le mode fitness.

Enfin, le vélo électrique dispose d'un cadran de commande pour indiquer à l'utilisateur la distance parcourue, la vitesse, le temps d'utilisation restant par rapport à la charge de la batterie et plusieurs options comme la consommation de calories sur ce parcours.

Ce vélo électrique pliable QiCYCLE TDR01Z est disponible chez Gearbest au prix réduit de 819,00 €

