Bon plan : les vélos électriques Himo C20 et Himo Z20 en promotion

Commençons ce bon plan par le vélo électrique Himo Z20 qui possède un moteur d'une puissance de 250 W, peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et supporte une charge de jusqu'à 100 kg.

Il dispose de roues de 20 pouces et est alimenté par une batterie permettant 80 km ou 50 km d'autonomie selon le mode choisi.

Vous trouverez le vélo électrique Z20 au prix réduit de 735 € sur le site de Gearbest avec le code promotionnel J5413CCC061EB001 et la livraison gratuite depuis l'Allemagne en quelques jours.



Un second modèle de chez Himo est également en promotion avec le Himo C20 de Xiaomi qui possède également un moteur électrique de 250 Watts et une batterie 10 Ah de 2,5 kg, cachée dans le cadre, assurant jusqu'à 80 kilomètres d'autonomie en mode électrique. Il possède un dérailleur six vitesses Shimano et peut atteindre une vitesse de 25 km/h. A noter qu'il est pliable permettant de le ranger plus facilement.

Ce vélo possède des roues gonflables de 20 pouces pour pouvoir affronter tous types de terrain, avec une pompe cachée dans le tube sous la selle.

Le vélo électrique Himo C20 est proposé à 786 € chez Gearbest avec une livraison gratuite depuis la Pologne en quelques jours.

A noter deux autres vélos électriques en promotion :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

