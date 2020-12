Les vélos électriques Himo C20, Z20 et Z16 en promotion, mais pas que

Le bon plan du jour concerne le vélo électrique Himo C20 qui possède également un moteur électrique de 250 Watts et une batterie 10 Ah de 2,5 kg, cachée dans le cadre, assurant jusqu'à 80 kilomètres d'autonomie en mode électrique. Il possède un dérailleur six vitesses Shimano et peut atteindre une vitesse de 25 km/h. A noter qu'il est pliable permettant de le ranger plus facilement.

Ce vélo possède des roues gonflables de 20 pouces pour pouvoir affronter tous types de terrain, avec une pompe cachée dans le tube sous la selle.

Le vélo électrique Himo C20 est proposé à 756 € chez Gearbest avec une livraison gratuite depuis la Pologne en quelques jours.



Mais aussi le vélo électrique Himo Z20 qui possède un moteur d'une puissance de 250 W, peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et supporte une charge de jusqu'à 100 kg.

Il dispose de roues de 20 pouces et est alimenté par une batterie permettant 80 km ou 50 km d'autonomie selon le mode choisi.

Vous pourrez trouver le vélo électrique Himo Z20 à 672 € avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne chez Gearbest.



Vous pourrez également trouver le vélo électrique Himo Z16 avec son moteur d'une puissance nominale de 250 W. Le Z16 propose une vitesse maximal à 25 km/h et correspond donc à la nouvelle réglementation. L'autonomie est quant à elle de 55 km avec sa batterie 10 Ah.

Le temps de recharge de ce vélo varie entre 4 à 6 heures et sa capacité maximale est de 100 kg. Le vélo possède un écran LCD sur son guidon qui vous indiquera toutes les données à connaître (vitesse, kilomètrage, etc). Ce vélo est pliable.

Le vélo électrique Himo Z16 est à 630 € chez Gearbest avec une livraison gratuite depuis la Pologne.



Enfin, vous pourrez également profiter de belles promotions sur d'autres vélos électriques :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

