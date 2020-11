Les vélos électriques Himo Z20 et FIIDO D11 en promotion, mais aussi FIIDO D1 et FIIDO M1

Le bon plan du jour concerne Geekbuying qui propose de nombreuses réductions de prix grâce au coupon de réduction 111111 qui vous permet d'économiser 8 % sur tous les produits du site. Aujourd'hui, nous vous présentons les vélos électriques qui bénéficient de cette offre.

Commençons avec le vélo électrique Himo Z20 qui propose un moteur d'une puissance de 250 W avec une vitesse maximale de 25 km/h. Il est alimenté par une batterie lithium de 10 Ah, ce qui lui permet une autonomie de 80 km ou 50 km selon le mode de conduite choisi.

Ce vélo électrique est pliable, ce qui est un véritable atout pour le rangement et les déplacements en zone urbaine. Enfin, il est équipé de roues de 20 pouces et supporte une charge de 100 kg maximum.

Le vélo électrique Himo Z20 est actuellement proposé à 675 € grâce au coupon 111111. La livraison en quelques jours est gratuite depuis la Pologne.





Poursuivons avec le FIIDO D11 qui possède un moteur de 250 Watts permettant une vitesse maximale de 25 km/h. Il est alimenté par une batterie de 11,6 Ah, ce qui lui permet une autonomie jusqu'à 60 km en électrique pur et 100 km en assistance électrique.

Le D11 possède trois modes de conduites avec les modes électrique pur, assistance électrique et cyclisme. Ce FIIDO est équipé de deux phares et feu arrière LED pour plus de sécurité. Enfin, c'est un vélo pliable, il sera donc plus facile de se déplacer avec et de le ranger chez vous.

Le vélo électrique FIIDO D11 est en promotion à 847 € seulement avec le coupon 111111 et une livraison gratuite en 7 jours max depuis la Pologne.





Enfin, vous pourrez également trouver d'autres vélos électriques en promotion chez Geekbuying en utilisant à chaque fois le coupon de réduction 111111 :

