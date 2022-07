Vélos électriques : les pompiers alertent du risque d'incendie lié aux batteries

Comme la plupart de nos smartphones, tablettes et autres PC portables, les vélos électriques et trottinettes sont quasiment toutes équipés de batteries lithium-ion.

Cette technologie de batterie permet d'embarquer énormément de puissance dans un encombrement réduit et se veut ainsi particulièrement endurante et adaptée à divers secteurs, notamment celui de la mobilité.

En contrepartie, le lithium présent dans ces batteries est particulièrement instable et réagit avec l'oxygène de façon très violente. En cas de détérioration, les batteries Lithium ion peuvent ainsi rapidement surchauffer, gonfler, percer et s'embraser.

Les pompiers britanniques alertent ainsi sur les risques de voir s'embraser les vélos et trottinettes électriques après qu'un incendie se soit déclaré dans un immeuble de Londres à cause d'un de ces appareils.

Ce sont plus de 60 pompiers et 8 véhicules spécifiques qui ont ainsi dû intervenir pour maitriser un incendie qui s'est rapidement propagé dans la partie commune du bâtiment localisé au 12e étage.

C'est vélo électrique en charge qui s'est soudainement embrasée. On ne déplore heureusement aucune victime.

Les pompiers rappellent être intervenus dans Londres plus de 32 fois depuis le début de l'année pour ce type d'incendie lié aux vélos électriques. Ils interpellent ainsi sur les dangers d'utiliser des chargeurs inappropriés ou de mauvaise qualité.

La situation est souvent rapidement dangereuse puisque ces vélos sont souvent stockés dans les parties communes des immeubles et peuvent ainsi bloquer le passage des autres habitants lors d'un départ de feu avec des conséquences tragiques.

Les pompiers rapportent également qu'une grande partie des incendies rencontrés concernent des vélos traditionnels convertis via des kits d'électrification qui sont le plus souvent composés de commandes et moteurs, mais qui imposent de sourcer la batterie séparément. Les utilisateurs mal ou peu informés et à la recherche d'économies peuvent ainsi ne pas choisir le bon chargeur adapté à leur batterie.

Il est ainsi recommandé d'essayer autant que possible de recharger ces appareils dans des endroits sûrs, équipés d'un détecteur de fumée et d'éviter de les recharger de nuit ou sans surveillance.