Ventes de PC : le marché en recul au premier trimestre...sauf pour Apple

Avec un volume de 78,7 millions d'unités, les ventes d'ordinateurs ont amorcé leur décrue au premier trimestre 2022 après deux années fastes liées aux confinements et aux changements d'habitude (télétravail, école à distance...).

La pénurie de composants complique la donne mais avec l'espoir d'une amélioration durant le second semestre, estime le cabinet d'études Counterpoint Research.

La fin d'année 2021 a déjà vu un léger mieux pour les composants pour PC notamment sur les PMIC (gestion de la consommation d'énergie), le WiFi et les interfaces de communication.

La pénurie de composants devrait s'améliorer dans le secteur des PC

L'autre problème plus immédiat vient des confinements à répétition en Chine et en particulier à Shanghai où sont fabriqués et assemblés les PC portables des grands noms du secteur, avec sans doute un impact assez fort à attendre sur le deuxième trimestre.

Dans ce contexte, les deux leaders Lenovo et HP y ont perdu des plumes avec des volumes réduits par rapport à l'année passée. Derrière, Dell fait de la résistance en maintenant ses ventes.

Lenovo a limité la chute grâce à son marché intérieur tandis que HP a plus durement souffert du ralentissement marqué du segment des chromebooks. L'acteur qui s'est démarqué au premier trimestre n'est autre qu'Apple qui a connu une progression de 8% de ses livraisons grâce à ses nouveaux modèles avec puce ARM.

Plus loin, le taiwanais Asus a également connu une progression de 4% sur un an grâce en partie à ses produits gaming, tandis que Acer a perdu 1%.