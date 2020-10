Ventes estivales de smartphones : Samsung reprend la tête devant Huawei

Avec les ventes estivales de smartphones, Samsung récupère la tête du marché mondial et prend ses distances avec les marques concurrentes, comme son dauphin Huawei.

Après avoir perdu sa place de leader mondial de ventes de smartphones en avril au profit de Huawei, Samsung a regagné des points et retrouve cette position de leader en août d'après les chiffres de Counterpoint Research.

Samsung est en effet crédité d'une part de marché de 22 %, alors qu'elle tombe à 16 % pour Huawei. Certes, le mois d'août a été marqué pour Samsung par les sorties de smartphones premium comme le Galaxy Note 20, mais Huawei doit aussi composer avec les sanctions américaines qui lui mettent des bâtons dans les roues pour l'accès à certaines technologies.

D'après Counterpoint Research, Samsung a également bénéficié d'une sortie de confinement en Inde et a surfé sur des " sentiments anti-Chine " dans le pays. Quant à Huawei, le cabinet anticipe une chute qui va se poursuivre.



Le podium est complété par Apple qui conserve une part de marché mondiale stable à 12 %. Apple a pu compter sur l'iPhone SE (2020) et va désormais pouvoir s'appuyer sur les ventes des iPhone 12. Derrière le trio de tête, Xiaomi tire son épingle du jeu avec une part de marché qui progresse de 8 % à 12 %.

" La géopolitique et les affaires politiques entre les nations affectent le marché du smartphone de nombreuses façons. […] Nous voyons des acteurs comme Samsung, Apple, Xiaomi et Oppo en profiter le plus ", écrit Counterpoint.

Ce n'est peut-être pas non plus un hasard si Vivo vient de se lancer en Europe, sans doute avec l'idée de profiter des déboires de Huawei qui continue néanmoins d'être combatif.