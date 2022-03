Les ventes de Xbox devant celles des PS5 pour la première fois en Europe

Jusqu'ici, il n'était pas rare de voir Microsoft passer devant Sony en termes de vente de consoles sur le marché Nord-Américain.

Microsoft joue sur son propre territoire aux USA et traditionnellement, les Américains ont un attachement particulier à la marque Xbox, tout comme Microsoft n'a jamais réussi à véritablement s'installer au Japon, Terre de Nintendo et Sony.

En Europe, le marché est plus fluctuant et pourtant, mais malgré tout, c'est Sony qui a toujours dominé les ventes de consoles dans la zone, laissant Microsoft à une éternelle seconde place, jusqu'à présent...

Depuis, les choses ont changé, mais surtout le contexte à changé et Microsoft a adopté une stratégie qui porte aujourd'hui ses fruits avec le lancement non pas d'une, mais de deux consoles de jeu.

C'est ainsi que pour la première fois de l'histoire, il s'est vendu plus de Xbox en Europe que de PlayStation sur le mois de février.

Malgré tout, l'annonce doit être analysée et bien expliquée.

En ces périodes de pénuries de composants, les Xbox Series et PlayStation 5 ne sont toujours pas pleinement accessibles, et les stratégies divergent chez les deux marques.

Sony a ainsi pris le parti de réserver la primeur de ses stocks au public japonais, qui a souvent manifesté sa colère lorsque l'enfant du pays a tenté de favoriser l'occident par le passé.

Pendant ce temps, Microsoft est capable de proposer plus de consoles next gen sur le marché, grâce à sa Xbox Series S qui se veut d'ailleurs plus accessibles. Pourquoi ? Simplement parce que la console est en grande partie épargnée par la crise des composants clés qui bloquent la production de PS5 et Xbox Series X.

On peut donc établir que le succès actuel des consoles ne se fait pas en fonction des affinités ou de la popularité de la marque, mais qu'une grande partie des arguments à l'achat concernent avant tout la disponibilité de la machine. Et à ce jeu, c'est Microsoft et sa Xbox Series S qui est le plus souvent disponible.

Reste que pour Microsoft, l'opération est bénéfique et la marque l'avait annoncé : la Xbox Series S est destinée aux joueurs qui souhaitent profiter des jeux next gen sans trop de prise de tête, quitte à mettre un pas à moindre cout dans l'environnement Xbox pour le valider ensuite avec une bascule, plus tard, vers la Series X.