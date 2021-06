Il fait moins chaud grâce aux 2 ventilateurs intelligents Xiaomi à prix réduit et aux autres promotions

À l'approche de la saison chaude, on saute sur la bonne occasion de se rafraîchir. L'été sera plus supportable avec les nouvelles technologies mises en place par Xiaomi.

Le constructeur nous propose deux solutions: Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 voice control et sa version lite. Deux ventilateurs sur pied qui disposent de fonctionnalités connectées.

La version Voice control possède en plus une double hélice de 7 pales pour un diamètre de 35,5 cm qui génère un brise naturelle. Il est possible aussi de régler le mode pendule en fonction de plusieurs angles : 30, 60, 90 et 140 degrés.

D'autres options sont disponibles comme le contrôle par la voix et la maîtrise des réglages du ventilateur grâce à l'application Mi Home installée sur son smartphone.

Le bruit généré est indiqué entre 30 et 55,8 dB.

Dans le cadre de son opération spéciale Summer Sale visant à concurrencer le Prime Day d'Amazon, vous pourrez trouver chez le géant AliExpress le ventilateur Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Voice control disponible au tarif fortement réduit de 60,64 € avec le code AESOLDES07 ainsi que la version Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 lite au petit prix de 44,05 € avec le même code.



Mais Xiaomi ne s'arrête pas là pour améliorer notre confort avec son purificateur d'air Xiaomi Air Purifier Pro.

Il a été conçu pour améliorer la qualité de l'air de notre lieu de vie, tout en brassant 500 mètres cubes d'air par heure sur une zone de purification d'environ 60 mètres carrés. Composé de trois filtres HEPA, il élimine ainsi 99,99 % des particules.

Le Xiaomi Air Purifier Pro est équipé d'un ecran OLED permettant de suivre en temps réel la qualité de l'air ainsi que la température et l'humidité.

L'application Mi Home permet de contrôler le purificateur et de recevoir les alertes sur la qualité d'air de la maison.

Le purificateur d'air Xiaomi Air Purifier Pro est proposé au tarif réduit de 137,76 € avec le code AESOLDES12.



À noter plusieurs promotions sur d'autres produits :

Xiaomi



Roborock